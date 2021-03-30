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تعليق جديد من "السيسي" عن حادث قطاري سوهاج (فيديو)
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:49 م
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما يتم بمشروع تطوير الريف المصري لن يظهر طالما أن المنازل بالقرى على الطوب الأحمر، ولابد من تشجيع الناس في القرى على دهان بيوتهم حتى يشعر المواطنين بما يحدث من تطوير.
وأضافت "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء: "جميع الأجهزة والوزارات متواجدين داخل كل قرية، واللي ليه حاجة هيعملها، حيث يتم إنشاء بنية أساسية لنصف مصر من جديد، وهذا يمثل تحدي كبير في تنفيذ المشروع وليس في التمويل، لو هعمل الكلام ده جديد مش هيكون متعب زي تطوير القديم".
وعقب "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، على حادث قطاري سوهاج، قائلًا: "حادث آلمنا ووجعنا كلنا"، أن المواطن لن يشعر بالخطوط الجديدة للسكة الحديد إلا عند افتتاحها، معقبًا: "اللي بيوضب بيت جديد أسهل من توضيب بيت قديم"، ولكن ما يتم على الشبكة القديمة للسكة الحديد من تطوير يواجه صعوبة نتيجة حركة المواطنين عليها، والتطوير ينتج عنه تأخير ولا بد أن نتحمل.
وتابع، أن الأنظمة الحديثة قادرة على تأمين الحركة على السكة في ظل الظروف التي وصلت إليها حتى الآن، والأماكن التي لم تصل إليها مازال يتدخل بها العامل البشري وقد يحدث فيه مشكلات، لافتًا إلى أن الإعلام يجب أن يتحدث أن هناك خيارات عديدة عن التطوير، أما نوقف بشكل تام لحين انتهاء التطوير، او نوقف بشكل نسبي مع التأخير، او نتركها كما هي مع تحمل الخسائر، معقبًا: "مش هنقدر نستحمل خسائر، منقدرش نتحمل ذنب روح إنسان أنا أو غيري"، مشددًا على أن 100 مليار دولار تكلفة تطوير النقل في مصر.
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