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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 30-3- 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 30-3-2021

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 -3- 2021 مقابل الجنيه المصري 

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 -3-2021 بالبنوك ، وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.. التفاصيل من هنا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-3-2021 في السوق المحلي

استقرت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-3-2021 في السوق المحلي خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك استملاار لاستقراره خلال تعاملات أمس في ظل تراجع الذهب العالمي.. التفاصيل من هنا

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30-3-2021 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30-3-2021، أمام الجنيه المصرى، واستقر سعر اليورو عند سعر 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا

البنك المركزي يوافق على تمويل إضافي لمشروع إحياء البتلو 

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن موافقة البنك المركزي على اتاحة مبلغ مليار جنيه إضافية لتمويل المشروع القومي لإحياء البتلو من البنك الزراعي المصري في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم وتمويل الأفراد والمشروعات الصغيرة بفائدة 5 % سنوية متناقصة، وبذلك يصل حجم محفظة القروض التي يمنحها البنك الزراعي المصري للمستفيدين من المشروع  3 مليارات جنيه.. التفاصيل من هنا

"التخطيط": المرأة تستحوذ على 62% من تمويلات المشروعات الصغيرة 

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاهتمامُ بالمرأةِ برز وقت جائحة كورونا فى نمو التمويل متناهي الصغر، واستحوذت المرأة على 62% من تمويل جمعيات التمويل متناهي الصغر خلال عام 2020، من اجمالى عددٍ المستفيدين.. التفاصيل من هنا
 
"المالية": إحالة الشركات غير الملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

صرح الدكتور محمد معيط، بأنه سيتم إحالة الشركات غير الملتزمة بالإنضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى كان قد صدر لها قرار إلزام بالإنضمام إلى المرحلة الثانية منها اعتبارا من منتصف شهر مارس إلى النيابة، إعتبارًا من منتصف أبريل القادم وذلك وفقاً لنص المادة (72) من  قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .. التفاصيل من هنا

الرقابة المالية تطالب اللجان الاستشارية بإجراء حوار مجتمعي

طالب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اللجان الاستشارية المشكلة بالهيئة، والاتحادات العاملة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، بالقيام بإجراء حوار مجتمعي مع أعضائها.. التفاصيل من هنا

"البترول": نستهدف توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية 

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى باعتباره صناعة المستقبل والوقود البديل الأفضل بيئياً وعملياً وأقل تكلفة مقارنة بالوقود السائل، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ خطة طموح للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى.. التفاصيل من هنا

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