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عاجل.. نجم ريال مدريد يواجه عقوبة السجن

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يمثل واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة أمام القضاء بتهمة التواطؤ بمحاولة الإبتزاز وذلك حسبما أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ويواجه الدولي الفرنسي كريم بنزيما قائد الملكي عقوبة السجن حيث أنه يستوجب عليه الحضور أمام المحكمة بين يومي العشرين والثاني والعشرين من شهر أكتوبر القادم بتهمة إبتزاز بشريط جنسي بحق زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا.

ومن المُمكن أن تصل عقوبة السجن التي تنتظر بنزيما إلى خمسة سنوات ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل قد يتم تغريمه مبلغ مالي يصل إلى 75 ألف يورو.

وكانت المحكمة قد وجهت في السابق إلى بنزيما تحريض فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم له وإعترف الأول بتدخله في الموضوع بطلب من المبتزين.

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ريال مدريد بنزيما الدوري الاسباني

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