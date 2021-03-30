الصحة السعودية تسجل 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.





وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 147، لتصل بذلك إلى مستوى 364096 حالة، بينها 1939 نشطة و310 حرجة.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا كبيرا، لكنه ارتفع بشكل طفيف خلال الأيام الـ4 الماضية، حيث بلغ يوم 8 يناير 97 حالة، وفي 9 يناير 110، وفي 10 يناير 117، وفي 11 يناير 140، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

وأفادت الوزارة برصد 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، لتصل بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6300 متوفيا.