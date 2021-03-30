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شاهد| أبواق السفن تقاطع حديث السيسي.. والرئيس: ما إحنا فرحانين باردو
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:54 م
رقية جمال
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تعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لموقف طريف خلال المؤتمر الصحفي على ضفاف قناة السويس.
حيث توقف "السيسي"، خلال المؤتمر الصحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن الحديث أكثر من مرة نتيجة صدور صوت أبواق تحية السفن المارة من قناة السويس.
وعقب "السيسي"، ضاحكًا مداعبًا الحضور: "ما إحنا فرحانين باردو".
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