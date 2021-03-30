شاهد| أبواق السفن تقاطع حديث السيسي.. والرئيس: ما إحنا فرحانين باردو

تعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لموقف طريف خلال المؤتمر الصحفي على ضفاف قناة السويس.





حيث توقف "السيسي"، خلال المؤتمر الصحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن الحديث أكثر من مرة نتيجة صدور صوت أبواق تحية السفن المارة من قناة السويس.



