Advertisements

برشلونة يصدر بيان عاجل بشأن كوتينيو

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بيان عاجل بشأن لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو والذي يخضع لفترة تأهيل من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وقال النادي الكتالوني في بيانه أن كوتينيو سوف يسافر إلى البرازيل من أجل إجراء الكشف الطبي والخضوع إلى العلاج بشأن الإصابة التي لحقت به على مستوى الغضروف الخارجي للركبة.

يُذكر أن اللاعب لم يخض أي مباراة مع فريقه منذ أن تعرض للإصابة خلال مواجهة إيبار التي أقيمت يوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي 2020.

وكانت بعض المصادر الصحفية قد أكدت أن اللاعب صاحب الثمانية والعشرين عامًا سوف يرحل عن برشلونة بنهاية فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

أخبار تهمك

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي يوجه رسالة مهمة للإعلام.. ويؤكد: "صعب إرضائي"

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 16 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 19 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 6 ساعات

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 22 ساعة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يرد على مواجهة سيرجيو راموس

منذ ساعة

عاجل.. نجم ريال مدريد يواجه عقوبة السجن

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يصدر بيان عاجل بشأن كوتينيو

منذ 19 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

09:04 ص

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

11:30 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

10:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان