برشلونة يصدر بيان عاجل بشأن كوتينيو





أصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بيان عاجل بشأن لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو والذي يخضع لفترة تأهيل من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.





وقال النادي الكتالوني في بيانه أن كوتينيو سوف يسافر إلى البرازيل من أجل إجراء الكشف الطبي والخضوع إلى العلاج بشأن الإصابة التي لحقت به على مستوى الغضروف الخارجي للركبة.





يُذكر أن اللاعب لم يخض أي مباراة مع فريقه منذ أن تعرض للإصابة خلال مواجهة إيبار التي أقيمت يوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي 2020.





وكانت بعض المصادر الصحفية قد أكدت أن اللاعب صاحب الثمانية والعشرين عامًا سوف يرحل عن برشلونة بنهاية فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.