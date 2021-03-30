منتخب عربي بالقائمة.. تعرف على المنتخبات أصحاب أطول سلسلة "لا هزيمة" في تاريخ كرة القدم





ووفقًا لموقع "The footix" المختص بالأخبار الرياضية واحصائيات كرة القدم، تصدر منتخب البرازيل قائمة المنتخبات أصحاب أطول سلسلة عدم الخسارة في كرة القدم برصيد 35 مباراة، ويتساوى مع منتخب اسبانيا الذي حافظ على سجله خال من الهزائم في نفس عدد المباريات.





وشهدت القائمة تواجد منتخب الجزائر فقط ممثلًا للمنتخبات العربية برصيد 24 مباراة متتالية بدون هزيمة واحتل المركز السابع، كما تواجد بالقائمة منتخب كوت ديفوار واحتل المركز السادس برصيد 26 مباراة.





وجاءت قائمة المنتخبات أصحاب أطول سلسلة "لا هزيمة" في كرة القدم كالتالي:-





- منتخب البرازيل 35 مباراة





- منتخب إسبانيا 35 مباراة





- منتخب الأرجنتين 31 مباراة





- منتخب إيطاليا (1935 - 1939) 30 مباراة





- منتخب فرنسا 30 مباراة





- منتخب كوت ديفوار 26 مباراة





- منتخب الجزائر 24 مباراة





- منتخب إيطاليا 24 مباراة.

تواجد منتخب الجزائر الأول ضمن قائمة المنتخبات أصحاب أطول سلسلة "لا هزيمة" في كرة القدم، حيث احتل المركز السابع بالقائمة العالمية بعدما حافظ على سجله خال من الهزائم على مدار 24 مباراة متتالية.