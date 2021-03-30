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نجم بيراميدز يرفض تمديد تعاقده مع الفريق السماوى

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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رفض أحمد توفيق، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، تمديد تعاقده مع الفريق السماوى، وطلب تأجيل فتح الملف لنهاية الموسم الكروي الجاري.


وينتهى عقد توفيق الحالي مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ أخر دون العودة لإدارة الفريق السماوى.
وقد عرض أحمد توفيق على إدارة النادي الأهلى الانتقال لصفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.


ويترقب أحمد توفيق شقيق أكرم توفيق لاعب خط وسط النادي الأهلى، حسم موقفه من جانب الجهاز الفنى للقلعة الحمراء بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى.

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