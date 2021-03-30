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نجم بيراميدز يرفض تمديد تعاقده مع الفريق السماوى
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:00 م
غدير أحمد
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رفض أحمد توفيق، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، تمديد تعاقده مع الفريق السماوى، وطلب تأجيل فتح الملف لنهاية الموسم الكروي الجاري.
وينتهى عقد توفيق الحالي مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ أخر دون العودة لإدارة الفريق السماوى.
وقد عرض أحمد توفيق على إدارة النادي الأهلى الانتقال لصفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.
ويترقب أحمد توفيق شقيق أكرم توفيق لاعب خط وسط النادي الأهلى، حسم موقفه من جانب الجهاز الفنى للقلعة الحمراء بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى.
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