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تحقيق دولي يخلص إلى أن ضربة فرنسية قتلت 19 مدنيا بمالي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:00 م
مالي
مالي
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بتحقيق دولي يخلص إلى أن ضربة فرنسية قتلت 19 مدنيا بمالي في شهر يناير الماضي.

 

وفي وقت سابق، أصيب 6 جنود فرنسيين بجروح متفاوتة الخطورة، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة تعرضوا له في منطقة "غورما" بوسط جمهورية مالي بإفريقيا.

 

ونقلت القناة التلفزيونية الفرنسية "فرانس إنفو"، عن هيئة أركان الجيش الفرنسي، أن السيارة انفجرت وهي تقترب من قافلةٍ للقوات الفرنسية، محاولةً الاصطدام بها قبل تشغيل نظام المتفجرات من طرف السائق الانتحاري.

 

وأوضحت هيئة أركان الجيش الفرنسي، أن حياة الجنود الفرنسيين المصابين خارجة عن دائرة الخطر، بالنظر إلى الفحوص الطبية التي أُجريت لهم في المستشفى العسكري بمدينة غاو، فيما تقرر نقل 3 منهم إلى فرنسا.


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مالي فرنسا ضربة فرنسية تحقيق دولي

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