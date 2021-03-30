Advertisements

موعد مباراة قطر ضد إيرلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
يستعد منتخب قطر لمواجهة نظيره أيرلندا الشمالية اليوم الثلاثاء ٣٠ مارس ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢.


وستلعب مباراة منتخب قطر ضد نظيره أيرلندا الشمالية اليوم في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.


وستذاع مباراة منتخب قطر ضد ايرلندا الشمالية اليوم في تصفيات كأس العالم على قناة "Bein sports HD" وقناة "الكأس" بتعليق خليل البلوشي وعصام الشوالي.


ويحتل فريق قطر حاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد ٣ نقاط بينما يتواجد ايرلندا في المركز الرابع بدون نقاط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة قطر ضد إيرلندا قطر ضد إيرلندا

أخبار تهمك

محمد صلاح يرد على مواجهة سيرجيو راموس

منذ ساعة

برشلونة يصدر بيان عاجل بشأن كوتينيو

منذ ثلث ساعة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 19 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ حوالي 10 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

السيسي يوجه رسالة مهمة للإعلام.. ويؤكد: "صعب إرضائي"

منذ ساعة و 28 دقيقة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 16 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 7 ساعات

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 22 ساعة

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم ريال مدريد يواجه عقوبة السجن

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة سوريا وغوام اليوم الثلاثاء 15/10/2019 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة سوريا والصين اليوم 14/11/2019 بتصفيات كأس العالم - آسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة إسبانيا ومالطة اليوم الجمعة 15-11-2019 بتصفيات اليورو

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة اليوم الإثنين 18-11-2019 بتصفيات أمم إفريقيا

موعد مباراة العراق والبحرين اليوم الثلاثاء 19/11/2019 بتصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

موعد مباراة قطر واليمن اليوم الجمعة 29/11/2019 بكأس الخليج والقنوات الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

09:04 ص

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

11:30 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

10:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان