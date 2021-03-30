موعد مباراة قطر ضد إيرلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

يستعد منتخب قطر لمواجهة نظيره أيرلندا الشمالية اليوم الثلاثاء ٣٠ مارس ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢.









وستلعب مباراة منتخب قطر ضد نظيره أيرلندا الشمالية اليوم في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.









وستذاع مباراة منتخب قطر ضد ايرلندا الشمالية اليوم في تصفيات كأس العالم على قناة "Bein sports HD" وقناة "الكأس" بتعليق خليل البلوشي وعصام الشوالي.









ويحتل فريق قطر حاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد ٣ نقاط بينما يتواجد ايرلندا في المركز الرابع بدون نقاط.



