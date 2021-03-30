أمينة تحصد أكثر من مليون مشاهدة لجديدها "المقام العالي" في وقت قياسي



حققت النجمة أمينة أكثر من مليون مشاهدة لفيديو كليب أغنيتها الجديدة "المقام العالي" بعد أيام قليلة على إصدار العمل عبر قناة الشركة المنتجة لايف ستايلز ستويدوز على يوتيوب .. هذا النجاح الكبير كان متوقعاً، فبالإضافة الى الدعم الكبير الذي تقدمه الشركة لأعمالها، يتكامل هذا العمل بواحدة من أجمل الأغاني الإيقاعية المصرية التي صدرت في الفترة الأخيرة، كلاماً ولحناً، وبفيديو كليب مبهر.



فيلم أكشن قصير، بهذه الكلمات يمكن وصف هذا الفيديو كليب الذي أخرجه عادل سرحان وتم تصويره في دبي، ويظهر أمينة بصورة جديدة مختلفة عن كل أعمالها السابقة .. بين مشاهد الأكشن والمطاردات والمافيا، تلعب أمينة دور الشرطية المتخفية في هذا العمل بحيث تعمل على القاء القبض على المتآمرين وبالجرم المشهود بعد تخطيط ومتابعة. وقد ابهرت أمينة كادر الانتاج بقدراتها التمثيلية في هذا العمل بالإضافة الى روحها الجميلة التي تعكسها المشاهد العفوية.



أغنية المقام العالي” هي اول تعاون بين أمينة وشركة لايف ستايلز ستوديوز، من كلمات إيهاب عبد العظيم، الحان الدكتور مصطفى العسال، توزيع احمد حسام، ميكس وماستر إلهامي دهيمة.



https://youtu.be/1VvgCGI0oxU