موعد وصول فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري القاهرة

يصل الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الرابعة عصرا قادمان من تونس، عقب مشاركتهما مع نسور قرطاج في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم.





ومن المقرر أن يخضع فرجاني ساسي لمسحة طبية مع باقي لاعبي الفريق تحت إشراف “كاف”، بينما يخضع سيف الدين الجزيري للمسحة الطبية كإجراء احترازي للاطمئنان على حالته الصحية.





ويحل الزمالك ضيفا على فريق المولودية الجزائري ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.