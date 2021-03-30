عاجل.. صدام ناري بين لابورتا وكومان





كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن أزمة طاحنة تضرب أروقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.





وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن بوادر أزمة بين لابورتا رئيس برشلونة والمدير الفني الهولندي رونالد كومان قد ظعرت بسبب إسم المهاجم الذي سيدعم صفوف الفريق خلال الموسم القادم.





وأضافت أن الهولندي يحتاج إلى التعاقد مع ممفيس ديباي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي في الوقت الذي يُفضل فيه لابورتا خيار التعاقد مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الذي تم الإعلان الرسمي عن رحيله يوم أمس الأحد.





وتشهد الفترة القادمة مفاضلة بين الثنائي لضم أحدهما من أجل تعزيز صفوف البلوجرانا حيث يسعى الرئيس والمدير الفني إلى إعادة رفقاء ليونيل ميسي إلى منصات التتويج من جديد.