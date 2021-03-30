



موقع تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2021 وطريقة استعلام منحة الـ500 جنيه بالرقم القومي





يقدم موقع تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2021، خدمة الاستعلام عن مواعيد صرف دفعات منحة عمال اليومية 500 جنيه وذلك لكل المستفيدين من المبادرة الرئاسية لدعم محدودي الدخل والمعروفة باسم منحة العمالة الغير منتظمة في مختلف محافظات الجمهورية وذلك تحت إشراف وزارة القوى العاملة والتي تسعي جاهدة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المتميزة للمواطنين في هذه الفترة.





تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2021

يتوقع بعض المتابعين بأن تبدأ الحكومة المصرية في فتح باب تسجيل أسماء المستفيدين من مبادرة عمال اليومية والعمالة المؤقتة خلال الفترة المقبلة وذلك بعدما تنتهي من وضع معايير وضوابط معينة سيتم على أساسها تحديد أسماء المقبولين في المنحة خلال الشهور القادمة.





وقد أكد الدكتور “محمد سعفان” وزير القوى العاملة في بيان رسمي للوزارة خلال الأيام الأخيرة، بأن دفعة مارس من منحة العمالة الغير منتظمة لم تكون الدفعة الأخيرة كما يروج البعض، بل على العكس سيتم صرف المزيد من الدفعات الجديدة في الفترة المقبلة بعد انتهاء اللجان المعنية من القيام بدورها في تجهيز قاعدة بيانات تضم المستفيدين من المبادرة.





استعلام منحة العمالة بالرقم القومي

دشنت وزارة القوى العاملة موقع إلكتروني يقدم خدمة الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة المقبلة، وذلك توفير لوقت ومجهود المواطنين الراغبين في الاستعلام عن أسماء المقبولين في مبادرة العمالة المؤقتة بمختلف المحافظات.





وقد جاءت خطوات الاستعلام عن المقبولين في منحة العمالة بالرقم القومي على هذا النحو التالي:





- اذهب لموقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت.

- اختر خدمة الاستعلام عن مواعيد صرف دفعات منحة ال500 جنيه في شهر مارس.

- قم بكتابة كل المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح.

- اضغط على عرض نتيجة استعلام مبادرة عمال اليومية.



