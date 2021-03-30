بختام التعاملات .. البورصة تربح 3 مليار جنيه وسط ارتفاع طفيف لمؤشرها الرئيسي

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي طفيف للمؤشرات ، فى ظل حالة التفاؤل بإعادة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح تعويم الباخرة العالقة .





وربح رأس المال السوقي نحو 3 مليار جنيه مغلقاً تعاملات اليوم علي 655.5 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 10739 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 1987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2940 نقطة.



