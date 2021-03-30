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بختام التعاملات .. البورصة تربح 3 مليار جنيه وسط ارتفاع طفيف لمؤشرها الرئيسي
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:54 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي طفيف للمؤشرات ، فى ظل حالة التفاؤل بإعادة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح تعويم الباخرة العالقة .
وربح رأس المال السوقي نحو 3 مليار جنيه مغلقاً تعاملات اليوم علي 655.5 مليار جنيه.
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 10739 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 1987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2940 نقطة.
وسجلت تداولات البورصة المصرية اليوم نحو 1 مليار جنيه وأحجام تداول 648 مليون ورقة منفذة علي عدد 39.6 ألف عملية بيع وشراء.
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