المنازعات تلزم الوحدة والاتفاق بسداد أكثر من 8 ملايين ريال





ألزمت غرفة فض المنازعات خلال الساعات القليلة الماضية فريق الكرة الأول بنادي الوحدة السعودي بسداد مبلغ 6 مليون ريال لصالح نادي النصر وذلك قيمة عقد إعارة عبدالإله العمري بالإضافة إلى خمسة آلاف ريال رسوم الدعوى وكذلك رسوم التقاضي أمام الغرفة.





ولم تقتصر العقوبات على ذلك فحسب بل وأقرت غرفة فض المنازعات أيضاً بسداد نادي الإتفاق لمبلغ 2 مليون و496 ريال لصالح نادي الفيصلي حيث تعود تلك القيمة إلى ما تبقى من صفقة إنتقال روجيرو من الاتفاق للفيصلي.





كما ألزمت الغرفة أيضًا فريق نادي الإتفاق بدفع مبلغ خمسة آلاف ريال رسوم الدعوى مع رسوم التقاضي أمام الغرفة.





وأشارت الغرفة إلى أن المهلة المتاحة من اجل تنفيذ القرارت ثلاثين يومًأ فقط تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة النظامية الخاصة بالإستئناف أو إكتساب الحكم صفة القطعية.