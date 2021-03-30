"العلوم الصحية" ترفع شعار "وسام الاحترام" في احتفالات شهر المرأة





- تكريم 20 من النقابيات المتميزات اللائي تحملن عبء العمل العام والمسؤولية الوطنية





احتفلت النقابة العامة للعلوم الصحية، وبعض النقابات الفرعية التابعة لها، اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، وقبيل ساعات من انتهاء شهر مارس بأعياد المرأة في هذا الشهر، ممثلة في اليوم العالمي للمرأة، ثم يوم المرأة المصرية، وأخيرا عيد الأم، تحت شعار "وسام الاحترام" لتكريم 20 من السيدات، اللائي يعتبرن من النماذج النقابية المشرفة.



وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، يوجد سيدات حملن على عاتقهن مسئولية العمل العام، وكافحن بشرف وجد واجتهاد، لكي يحظين بمكانة مرموقة بين الجميع، ويتميزن في مجال عملهن، بحصولهن على مؤهلات تعليمية عليا، وتدرجن في المناصب حتى أصبحن في مكانات عملية متباينة، كما عشن حياة قاسية محملة بالأعباء، ومكبلة بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية والعملية المتباينة، وأصبحن نماذج يحتذى بها، ويتطلع الجميع لأن يكون مكانهن.





وأكد مجدي محرم، أمين الإعلام بالنقابة العامة للعلوم الصحية، على أن للمرأة دور كبير في العمل العام، وهو ما دعا النقابة لتكريمها في نهاية مارس باعتباره أكثر الأشهر احتواءا على أعياد وأيام قومية ودولية تخص المرأة.



في البداية كرمت النقابات الفرعية "منى السيد السيد حبيب" أمين عام نقابة العلوم الصحية، وهي أم لـ 4 أولاد، وحصلت على بكالوريوس العلوم الصحية بتقدير عام امتياز عام 2017، وفي نفس العام حصلت على بكالوريوس الحقوق بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، ودبلومة الكيمياء الحيوية الطبية بتقدير جيد جدا، وماجستير الاقتصاد السياسي بتقدير عام جيد جدا، وباحث دكتوراه في الاقتصاد السياسي، وتتكبد مشقة السفر من محافظة الدقهلية عدة مرات أسبوعيا لمزاولة مهامها بالنقابة العامة بالقاهرة.





وفي محافظة القاهرة، كرم محمد عبد الرحمن، نقيب العلوم الصحية بالقاهرة، "محاسن عثمان غنيم"، 45 عاما، والحاصلة على بكالوريوس الدراسات التخصصية في الثالثة والأربعين من عمرها، وتعمل في الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، كما تم تكريم "نادية محمود خليل"، 48 عاما، والتي حصدت الشهادات التعليمية من المعهد الفني الصحي، وبكالوريوسي التجارة، والعلوم الصحية، ودبلومة في الكيمياء الحيوية، وتعمل بالمعامل المركزية.

كما تم تكريم "ناهد حمدي زكريا الشعراوي" 50 عاما، كبير ورئيس الفنيين بالمشروع القومي للكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية ونقص التمثيل الغذائي للأطفال حديثى الولادة، وهي إحدى محاربات السرطان، وكذلك "نادية محمد عبدالبصير" 52 عاما، مشرف معامل بمنطقة السلام أول الطبية بالقاهرة، وحصلت على بكالوريوس الدراسات التكميلية بتقدير امتياز عام 2018، وكرمت النقابة أيضا "عبير محمد حمدي شندي" 51 عاما، حاصلة على بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية عام 2019.







وفي الجيزة، كرم عمرو الكحكي، نقيب العلوم الصحية بالجيزة، "منى خليل محمد علي" 50 سنة، أخصائي تكنولوجيا الأشعة بمركز أبحاث الحساسية والصدر بإمبابة، وحصلت على المؤهل العالي، رغم التحديات الصعبة، وكذلك كرم "نجوى إبراهيم دياب" 43 عاما، أخصائي تكنولوجيا الأشعة بمستشفى المقطم للتأمين الصحي، والحاصلة على بكالوريوس الدراسات التخصصية، و"هالة عبدالفتاح جمعة" 54 سنة، معيدة بالمعهد الفني الصحي بإمبابة.





وفي محافظة الاسكندرية، كرم محمد يحي، نقيب العلوم الصحية بالاسكندرية، "جيهان عامر محمد حسين"، 52 عاما، عضوة النقابة.





وفي المنوفية، كرم د. وجيه شتا، نقيب العلوم الصحية بالمحافظة، "أمل ناجح حنفي أحمد"، 42 عاما، والحاصلة على بكالوريوس تكنولوجيا المختبرات الطبية عام 2017 بتقدير امتياز، و"هنادي عبدالغني شاكر"، 45 عاما، و"زينب علي الشناوي شلبى"، كبير مفتشي المعامل الطبية بمديرية الشئون الصحية سابقا، النقابية النشطة، و"إيمان جابر محمد أحمد"، 55 عاما، مشرف قسم الأشعة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون، كما كرمت "شفيقة عبدالعاطى محمد السلامونى"، فنية المعمل بالمركز الصحي بالشهداء.





وفي الغربية، كرم حسن أبوالنجا، نقيب العلوم الصحية بالغربية، "سميرة عبدالله إسماعيل" 52 عاما، أخصائي تكنولوجيا المختبرات الطبية بالتأمين الصحي، و"إيمان المهدي عبدالعال"، 57 عاما، وتعمل فني تسجيل طبي وإحصاء بإلادارة الطبية ثاني طنطا، وكذلك "منى عبدالستار سعد"، 36 عاما، فنية أجهزة طبية بمديرية الشئون الصحية بالغربية، وكرمت النقابة اسم شهيدة كورونا "أم محمد سليمان مغاوري"، والتي استشهدت عن عمر 38 عاما، وكانت تشغل منصب مشرف المعامل بإدارة قطور الطبية، وخلفت وراءها 3 من الأطفال.





وكرم إكرامي شعبان، أمين عام نقابة العلوم الصحية بدمياط، "سونيا محمد السعيد" 60 عاما، من دمياط، مفتش الأشعة بمديرية الشئون الصحية بدمياط، تزامنا مع بلوغها السن القانونية للتقاعد.

