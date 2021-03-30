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قولنا تعوم وإحنا مش مشكلة.. رئيس الكراكة "مشهور" يكشف خطورة تحريك السفينة (فيديبو)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف محمد عبد اللاه أحمد، رئيس الكراكة مشهور، إن الكراكة مشهور دخلت خلال المرحلة الثانية من عملية تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، بعد القاطرات التي حاولت أكثر من مرة.

وأضاف "أحمد"، خلال تصريحات مع مراسل فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الكراكة مشهور عند تدخلها وجدت المركب شاحط في المقدمة أكثر من 30-40 متر على عمق 3 متر، ومن الخلف أكثر من 30 متر، موضحًا أنه حتى تعمل الكراكة مشهور يجب أن تعمل على عمق 8 متر، وتم تكريك 8-10 متر، ثم التعميق حتى 18 متر قبل تعويم السفينة بيوم؛ لكون غاطس المركب أكثر من 16 متر.

ونوه، بأن جميع طاقم الكراكة "مشهور" ميكانيكية وكهربائية ومهندسين كانوا متواجدين، معقبًا: "مكنش حد فينا بينام، وكنا خايفين المركب يتزحلق علينا وإحنا بنكرك تحته، وقولنا تعوم وإحنا مش مشكلة"، مشددًا على أن تعويم السفينة تم بأيادي مصرية، موضحًا ان هناك 37 ألف متر مكعب من الرمال خرج من تحت السفينة على مراحل.

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مصر مشهور كراكة تعويم السفينة تحريك السفينه السفينة الجانحة

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