رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون الموارد المائية والري



رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون الموارد المائية والري، في مجموعه، وتأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.



ووجه المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، لاسيما في انتصارهم ووقوفهم إلى جانب الصالح العام للفلاح وتخفيف العبء عن كاهله.



وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن المجلس وقف إلى جانب الفلاح في هذا القانون من خلال تخفيض الرسوم، وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص أو تجديدها.





كما ناقش مجلس النواب، في جلسته، اليوم، تحديد موعد استجواب لوزير الإعلام، أسامة هيكل، بسبب فشله في اداء مهامه، بناءً علي الطلب المُقدم من النائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الإعلام والاثار بالبرلمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.





ويأتي هذا الاستجواب بشأن التقصير والفشل في أداء مهام منصبه المكلف بها كوزير للدولة للإعلام، واستمرار ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.



وكانت لجنة الثقافة والإعلام، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، قد رفضت بيان وزير الإعلام أسامة هيكل الذي عرضه على المجلس من قبل.

