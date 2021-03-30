Advertisements

رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون الموارد المائية والري

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون الموارد المائية والري، في مجموعه، وتأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

ووجه المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، لاسيما في انتصارهم ووقوفهم إلى جانب الصالح العام للفلاح وتخفيف العبء عن كاهله.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن المجلس وقف إلى جانب الفلاح في هذا القانون من خلال تخفيض الرسوم، وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص أو تجديدها.


كما ناقش مجلس النواب، في جلسته، اليوم، تحديد موعد استجواب لوزير الإعلام، أسامة هيكل، بسبب فشله في اداء مهامه، بناءً علي الطلب المُقدم من النائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الإعلام والاثار بالبرلمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.


ويأتي هذا الاستجواب بشأن التقصير والفشل في أداء مهام منصبه المكلف بها كوزير للدولة للإعلام، واستمرار ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، قد رفضت بيان وزير الإعلام أسامة هيكل الذي عرضه على المجلس من قبل.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم ريال مدريد يواجه عقوبة السجن

منذ ساعة و نصف

تعليق جديد من "السيسي" عن حادث قطاري سوهاج (فيديو)

منذ ساعة و نصف

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 20 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. صدام ناري بين لابورتا وكومان

منذ ساعة و 20 دقيقة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يصدر بيان عاجل بشأن كوتينيو

منذ ساعة و 24 دقيقة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ يوم

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد| أبواق السفن تقاطع حديث السيسي.. والرئيس: ما إحنا فرحانين باردو

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:04 م

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

09:04 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان