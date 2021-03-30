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صلاح يهدد عرش حسام حسن فى قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة (أرقام)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقدم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خطوة جديدة في ترتيب قائمة هدافي الفراعنة عبر التاريخ وذلك بعد أن نجح في تخطي رقم الأسطورة حسن الشاذلي وإنفرد بالوصافة.

ووصل مو صلاح إلى الهدف رقم 43 في رصيده التهديفي وذلك في تاريخ مشاركاته مع المنتخب الوطني المصري خلال 69 مباراة دولية خاضها مع الفراعنة.

ونجح صلاح في زيارة شباك جزر القمر بهدفين خلال المواجهة التي تمكن الفراعنة من حسمها بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للتصيفات المؤهلة لكان 2022.

ويتصدر الاسطورة المصرية حسام حسن قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة برصيد 69 هدفًأ بينما حل محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 43 هدفًا وتراجع حسن الشاذلي إلى المرتبة الثالثة برصيد 42 هدفًا.

وجاءت قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب المصري على النحو التالي :-

حسام حسن  69 هدفا

محمد صلاح 43 هدفا

حسن الشاذلى  42 هدفا

السيد الضظوي: 39 هدفا

 محمد أبو تريكة: 38 هدفا

أحمد حسن: 34 هدفا

 عماد متعب: 33 هدفا

 عمرو زكي: 32 هدفا

 بدوي عبدالفتاح: 29 هدفا

محمود الخطيب: 28 هدفا

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منخب مصر صلاح حسن الشاذلي حسام حسن الخطيب

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