بينهم برنيس وأبو قير.. ما لا تعرفه عن شبكة الموانئ التي تحدث الرئيس عنها

افتتاح موانئ



تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لقناة السويس عقب تعويم السفينة الجانحة بشكل كامل، عن افتتاح موانئ بحرية جديدة خلال الشهرين المقبلين، الأول ميناء برنيس مقابل ميناء جدة على البحر الأحمر، وكذلك ميناء جرجوب الذي يبعد عن الحدود الليبية 200 كيلو.



تطوير الموانئ القائمة



وتطرق الرئيس، إلى تطوير ميناء السخنة وسيتم الانتهاء منه خلال عامين ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر، بالإضافة إلى ميناء شرق بورسعيد، الذي تم افتتاحه من قبل.



كما كشف عن تطوير ميناء دمياط والإسكندرية وأبو قير، لتصبح مجموعة موانئ تعمل بأنظمة ومستويات متقدمة.



وأكمل الرئيس: "ميناء أبو قير سيكون من أكبر الموانئ حتى غاطس 22 متر".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أنه كان يتابع السفينة الجانحة في قناة السويس بشكل كامل، قائلا: "كنت متابع الموضوع مع الفريق أسامة ربيع.. كان فيه تواصل الساعة 4 الصبح.. وكنت مطمئن أن كل الأمور هتعدى على خير".



وأضاف السيسي، أن "الأزمة أكدت ونبهت على الدور الكبير والأهمية الكبيرة لواقع بقاله 150 سنة"، متابعًا؛ "قناة السويس ترسخت في أذهان التجارة العالمية، رب ضارة نافعة.. قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة".



ووجه التحية لهيئة قناة السويس، والعاملين في الهيئة وكل الجهات التي شاركت في إنهاء هذه الأزمة الخاصة بالسفينة الجانحة، حتى مرت الأزمة بنجاح، وبأقل حجم من الخسائر، فلا خسائر فى الأرواح، أو جسم السفينة أو حمولتها.



دائمًا ما يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير شبكات الموانئ لتصبح تعمل بأنظمة ومستويات متقدمة، حيث أعلن عن افتتاح مينائين بحريين خلال الشهرين المقبلين.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن شبكة الموانئ البحرية التي تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن افتتاحها.