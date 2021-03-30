Advertisements

بينهم برنيس وأبو قير.. ما لا تعرفه عن شبكة الموانئ التي تحدث الرئيس عنها

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

دائمًا ما يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير شبكات الموانئ لتصبح تعمل بأنظمة ومستويات متقدمة، حيث أعلن عن افتتاح مينائين بحريين خلال الشهرين المقبلين.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن شبكة الموانئ البحرية التي تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن افتتاحها.

افتتاح موانئ

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لقناة السويس عقب تعويم السفينة الجانحة بشكل كامل، عن افتتاح موانئ بحرية جديدة خلال الشهرين المقبلين، الأول ميناء برنيس مقابل ميناء جدة على البحر الأحمر، وكذلك ميناء جرجوب الذي يبعد عن الحدود الليبية 200 كيلو.

تطوير الموانئ القائمة

وتطرق الرئيس، إلى تطوير ميناء السخنة وسيتم الانتهاء منه خلال عامين ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر، بالإضافة إلى ميناء شرق بورسعيد، الذي تم افتتاحه من قبل.

كما كشف عن تطوير ميناء دمياط والإسكندرية وأبو قير، لتصبح مجموعة موانئ تعمل بأنظمة ومستويات متقدمة.

وأكمل الرئيس: "ميناء أبو قير سيكون من أكبر الموانئ حتى غاطس 22 متر".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أنه كان يتابع السفينة الجانحة في قناة السويس بشكل كامل، قائلا: "كنت متابع الموضوع مع الفريق أسامة ربيع.. كان فيه تواصل الساعة 4 الصبح.. وكنت مطمئن أن كل الأمور هتعدى على خير".

وأضاف السيسي، أن "الأزمة أكدت ونبهت على الدور الكبير والأهمية الكبيرة لواقع بقاله 150 سنة"، متابعًا؛ "قناة السويس ترسخت في أذهان التجارة العالمية، رب ضارة نافعة.. قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة".

ووجه التحية لهيئة قناة السويس، والعاملين في الهيئة وكل الجهات التي شاركت في إنهاء هذه الأزمة الخاصة بالسفينة الجانحة، حتى مرت الأزمة بنجاح، وبأقل حجم من الخسائر، فلا خسائر فى الأرواح، أو جسم السفينة أو حمولتها.

أخبار تهمك

برشلونة يصدر بيان عاجل بشأن كوتينيو

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. نجم ريال مدريد يواجه عقوبة السجن

منذ ساعة و نصف

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ يوم

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد| أبواق السفن تقاطع حديث السيسي.. والرئيس: ما إحنا فرحانين باردو

منذ ساعة و 26 دقيقة

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 20 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق جديد من "السيسي" عن حادث قطاري سوهاج (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. صدام ناري بين لابورتا وكومان

منذ ساعة و 21 دقيقة

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:04 م

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

09:04 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان