ارتفاع المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو يفوق التوقعات

ارتفعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الجاري، مع التفاؤل بشأن توزيع لقاحات كورونا.





وكشفت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو ارتفع إلى 101 نقطة خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 93.4 نقطة في الشهر الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى 96 نقطة.





وقالت المفوضية: "للمرة الأولى منذ اندلاع الوباء في القارة، جاء مؤشر الثقة أعلى من متوسطه على المدى الطويل، وجاءت الزيادة بوتيرة لم نشهدها منذ الانتعاش الحاد في الصيف الماضي في أعقاب المرحلة الأولى من الوباء".





وأوضحت المفوضية أنه من بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، تميزت ألمانيا بأكبر تحسن في المعنويات الشهرية على الإطلاق بلغ 7.9 نقطة ليصل المؤشر إلى 103.7 نقطة.





ارتفع التفاؤل في جميع القطاعات، مع تحسن معنويات الصناعة والخدمات، التي هى أكبر قطاع في اقتصاد منطقة اليورو، كما أظهر البناء والخدمات المالية تحسناً قوياً.



