"أجمد حاجة" على نايل كوميدي في رمضان





أعلنت الإعلامية إيناس محمد، عن تفاصيل برنامجها الجديد " أجمد حاجة " الذي مقرر عرضه طوال أيام شهر رمضان الكريم علي شاشه قناة النايل كوميدي.



وقال إيناس محمد في تصريحات صحفية لها أن البرنامج يقوم علي عرض أجمد أو أغرب عشرة أشياء في العالم و يقوم فريق العمل بصياغه هذه المعلومات بشكل ترفيهي ساخر لتسلية المشاهدين في رمضان.



البرنامج من إخراج محمد لاشين و مخرج منفذ محمد نصار ، مدير إنتاج أحمد الشيخ، وفكرة وإعداد إيمان ، تحت إشراف خالد شبانة و محمد كوينة، و تقديم إيناس محمد.