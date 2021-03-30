بشرى سارة لبيراميدز قبل مواجهة الرجاء المغربي





تلقى الفريق الأول لكرة القد بنادي بيراميدز اليوم الثلاثاء بشرى سارة قبل المواجهة التي تنتظره الأحد القادم أمام الرجاء المغربي لحساب مباريات دور المجموعات من الكونفدرالية الافريقية.





وأعلن فريق نادي بيراميدز مشاركة الثلاثي عبدالله السعيد ورمضان صبحي ومحمد حمدي في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لإٍتاد الدفاع الجوي عقب تعافيهم من الإصابة.





وكان عبد الله السعيد قد قد عانى من إصابة قوية في العضلة الأمامية أبعدته عن الملاعب لما يقرب من شهرين في الوقت الذي إشتكى فيه رمضان صبحي من إصابات عضلية عقب مواجهة نامونجو التنزاني.





ويستعد بيراميدز للسفر خلال الساعات القادمة إلى الدار البيضاء إستعداداً لمواجهة الرجاء على ملعب إستاد محمد الخامس لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.