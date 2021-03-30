تدريبات بدنية شاقة في الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفقرة تدريبات بدنية قوية على هامش المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة





وتولى فرناندو مدرب الأحمال الإشراف على تدريب اللاعبين وسط متابعة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.





وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وأدت كل مجموعة سباق سرعات، بعدها أدى اللاعبون تدريبات بدنية بالركض بين الحواجز.





وأشرف أسامة نبيه المدرب العام على تدريب المدافعين، وركز نبيه خلال المران على التمركز الدفاعي بجانب بدء الهجمات من الخط الدفاعي.