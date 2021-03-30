هبوط مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع خسائر قطاع التكنولوجيا؛ نتيجة لارتفاع عوائد السندات الحكومية





وصعد عائد السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام لأعلى مستوى في 14 شهراً، مع التفاؤل بشأن تعافي سريع للاقتصاد وسط حملات التطعيم السريعة ضد وباء كورونا.





وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس أن 90 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة سيكونون مؤهلين لتلقي اللقاح بحلول 19 أبريل/نيسان المقبل.





ويترقب المستثمرون تفاصيل من الرئيس جو بايدن حول خطته للبنية التحتية التي قد تكلف ما يزيد عن 3 تريليونات دولار غداً الأربعاء.





وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 33125 نقطة، بعد أن سجل إغلاقاً قياسياً بالأمس.





وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3958 نقطة، وتراجع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 12985 نقطة.