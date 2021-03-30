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سارة عبد الرحمن في حلقة نقاشية مثيرة عن المرأة على Clubhouse

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في إطار مساهماتها العديدة لدعم قضايا المرأة، ومن خلال حلقة نقاشية مثيرة، أنشأت سارة عبد الرحمن غرفة تفاعلية بعنوان عن المرأة وذلك من خلال تطبيق Clubhouse، حيث لاقى موضوع النقاش تفاعلاً كبيراً من مستخدمي التطبيق.

اعتدنا على مساهمات سارة عبد الرحمن في مجال قضايا المرأة من خلال العديد من الوسائل، سواء حملات توعية، مبادرات، ندوات أو حلقات نقاشية، أبرزها ندوة أدارتها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2019، بعنوان قوة الحكي في تناول السينما والدراما التلفزيونية المصرية للعنف القائم على النوع، وحضرها عدد كبير من صنّاع السينما، من بينهم المخرجون عمرو سلامة، كاملة أبو ذكري، نادين خان، والكاتبة مريم نعوم.

وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، شاركت سارة في فعالية اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقاً إزاء ختان الإناث، وذلك بالتزامن مع عرض فيلمها لما جت عشرة في 2020، والذي يتناول نفس القضية، وقد علّقت سارة على هذه الفعالية قائلة "سعيدة إني من خلال شغلي أقدر أناقش قضايا تهمني وأجتهد تجاه تغييرها".
وفي عدة مقاطع فيديو نشرتها مؤخراً على حسابها الرسمي على انستجرام، تناولت سارة عبد الرحمن قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال وكيفية التعافي من آثاره، من خلال عرضها لكتاب بدأت مؤخراً في ترجمته بعنوان شجاعة التعافي The Courage to Heal للأميريكيتين إلين باس ولورا ديفيس.
وعن التحرش الذي تتعرض له البنت في الشارع، تحدثت سارة عبد الرحمن في أحد مؤتمرات تيد TEDx الشهيرة والذي عقد في كفر الشيخ 2012، وذلك بالتزامن مع إطلاقها لمدونتها عالم سارة SarrahsWorld التي خصصتها لعرض ومناقشة العديد من المشاكل الاجتماعية، من بينها التحرش والتنمر.
ومن خلال مشروع بصي الذي يهدف إلى خلق مساحة حرة للسيدات والرجال في مصر لحكي التجارب الشخصية المسكوت عنها، قدمت سارة أثناء دراستها الجامعية في 2007، أحد عروض هذا المشروع المسرحية، والذي تناولت من خلاله قصصاً حقيقية لنساء تعرضن لأشكال مختلفة من الأذى.
سارة عبد الرحمن ممثلة مصرية شابة، اشتهرت بالدور الأبرز لها من خلال شخصية هبة في المسلسل سابع جار، بعد أن حققت ظهورها الأول أمام النجم أحمد حلمي في الفيلم الكوميدي 1000 مبروك، لتشارك بعدها في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، من بينها تحت السيطرة، لا تطفئ الشمس، الكنز 2، وسواح.
سارة عبد الرحمن في حلقة نقاشية مثيرة عن المرأة على Clubhouse
سارة عبد الرحمن في حلقة نقاشية مثيرة عن المرأة على Clubhouse
سارة عبد الرحمن في حلقة نقاشية مثيرة عن المرأة على Clubhouse
سارة عبد الرحمن في حلقة نقاشية مثيرة عن المرأة على Clubhouse
سارة عبد الرحمن في حلقة نقاشية مثيرة عن المرأة على Clubhouse
سارة عبد الرحمن في حلقة نقاشية مثيرة عن المرأة على Clubhouse

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