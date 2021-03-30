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الزمالك يتابع ملف المشجعين المحتجزين عقب قمة السلة
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:53 م
محمد زكي
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أكد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن اللجنة تتابع عن كثب ملف المشجعين المحتجزين على خلفية أحداث مباراة الزمالك والأهلي أمس بكرة السلة.
وشدد رئيس النادي في تصريحات للموقع الرسمي على أن الجنة تواصلت مع كافة الجهات الأمنية والقضائية لمتابعة هذا الأمر.
وأضاف :”الشئون القانونية بالنادي مصاحبة للمشجعين المحتجزين و لن تتركهم وسوف تبذل اللجنة كل ما في وسعها من أجل إطلاق سراح المحتجزين اليوم.
الجدير بالذكر، أن هناك ١٢ مشجع زملكاوي تم احتجازهم مساء أمس بأحد الاقسام، عقب إلغاء مباراة الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الزمالك أمام الأهلي.
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