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ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهات الجولة المقبلة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تبدأ منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 8 أبريل المقبل حيث يواجه الهلال نظيره اتحاد جدة فى كلاسيكو البطولة السعودية.

وجاء ترتيب مسابقة الدوري السعودي الممتاز قبل الجولة المقبلة كالتالي:
1- الهلال: 48 نقطة
2- الشباب: 45 نقطة
3- الاتحاد: 41 نقطة
4- التعاون: 38 نقطة
5- النصر: 36 نقطة
6- الاتفاق: 35 نقطة
7- الأهلي: 35 نقطة
8- القادسية: 31 نقطة
9- الفتح: 31 نقطة
10- أبها: 31 نقطة
11- الفيصلي: 30 نقطة
12- الرائد: 29 نقطة
13- الباطن: 28 نقطة
14- الوحدة: 27 نقطة
15- ضمك: 24 نقطة
16- العين: 20 نقطة

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