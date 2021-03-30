ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهات الجولة المقبلة

تبدأ منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 8 أبريل المقبل حيث يواجه الهلال نظيره اتحاد جدة فى كلاسيكو البطولة السعودية.





وجاء ترتيب مسابقة الدوري السعودي الممتاز قبل الجولة المقبلة كالتالي:

1- الهلال: 48 نقطة

2- الشباب: 45 نقطة

3- الاتحاد: 41 نقطة

4- التعاون: 38 نقطة

5- النصر: 36 نقطة

6- الاتفاق: 35 نقطة

7- الأهلي: 35 نقطة

8- القادسية: 31 نقطة

9- الفتح: 31 نقطة

10- أبها: 31 نقطة

11- الفيصلي: 30 نقطة

12- الرائد: 29 نقطة

13- الباطن: 28 نقطة

14- الوحدة: 27 نقطة

15- ضمك: 24 نقطة

16- العين: 20 نقطة