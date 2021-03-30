مصرع ربة منزل تناولت حبة غلة سامة بعد تعدي زوجها عليها فى المنصورة

لفظت سيدة بالعقد الثالث من عمرها أنفاسها الاخيرة داخل مستشفى طلخا المركزى على إصابتها بحالة إعياء شديدة وجرح قطعى بالرأس وخدوش وكدمات متفرقة على أثر تعدى وتناول مادة سامة.



وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بوصول سيدة لمستشفى طلخا المركزى وفى حالة إعياء شديدة وتوفيت عقب وصولها.



و إنتقلت قوة أمنية للمستشفى وبالفحص تبين وفاة فيفى ج ع 28 سنة ربة منزل ومقيمة بلجاى دائرة مركز المنصورة على أثر تناولها قرص سام ومصابة بجرح قطعى بالرأس وخدوش بالقدمين واليدين.



و بسؤال شقيقها عبدالحى 37 سنة عامل ومقيم بذالت العنوان قرر بتناول شقيقته قرص "حبة غلة سامة" من المستخدمة فى حفظ الغلال على أثر مشادة حدثت بينها وبين زوجها قام خلالها زوجها بالتعدى عليها بالضرب محدثا إصاباتها، وبسؤال شقيقتها نيفين 28 ربة منزل ومقيمة بذات العنوان أيدت ذات المضمون وأنها أخبرتها برغبتها فى تناول قرص سام.



و بتقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط الزوج أحمد ا ا 35 سنة مندوب مبيعات ومقيم ذات العنوان وبسؤاله أيد ذات المضمون وقيامه بالتعدى عليها عقب حدوث خلافات زوجية بينهما وأن وفاتها ناتجة عن تناول "حبة غله سامة"



وتحرر عن ذلك المحضر 7119 لسنة 2021 جنح مركز شرطة المنصورة وجار العرض على النيابة العامة.

