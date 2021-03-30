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موعد مباراة السعودية ضد فلسطين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره فلسطين اليوم الثلاثاء ٣٠ مارس ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر.
وستلعب مباراة منتخب السعودية ضد نظيره قطر اليوم في تصفيات كأس العالم قطر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.
وستذاع مباراة منتخب السعودية اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر على قناة "السعودية الرياضية HD 1" بتعليق فهد العتيبي.
ويتواجد منتخب فلسطين في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته برصيد ٣ نقاط بينما يتواجد السعودية في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

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