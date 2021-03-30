



مع اقتراب الشهر الكريم.. ننشر امساكية رمضان 2021 في القاهرة (عدد ساعات الصيام ومواقيت الصلاة)





امساكية رمضان 2021 في القاهرة، من أكثر الأمور بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع البحث الشهير "جوجل" مع اقتراب الشهر الكريم الذي يفصلنا عنه قرابة 14 يوما؛ إذ ينطلق الشهر الكريم يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل المقبل وفقا للحسابات الفلكية، وامساكية رمضان 2021 المعدة من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية، والمدونة داخلها عدد أيام الشهر الكريم ومواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم.





امساكية رمضان 2021 القاهرة

امساكية رمضان 2021 القاهرة، أعدها الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، وأوضح خلالها أن مع بداية شهر رمضان والمحدد 13 أبريل المقبل ستصل مدة ساعات الصيام إلى 14 ساعة و41 دقيقة.





ويوم 13 أبريل 2021، سيكون موعد أذان المغرب يكون بالساعة 6:21 مساء، وموعد أذان الفجر في تمام الساعة 4 صباحا، أما مع نهاية الشهر الكريم يكون موعد صلاة الفجر في الساعة 3:27 فجرا وصلاة المغرب 6:47 مساء؛ إذ تصل عدد ساعات الصيام إلى 15 ساعة و35 دقيقة.



