المنتخب يكشف أسباب تبديل الشناوي في مواجهة جزر القمر

كشف أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن سبب استبدال محمد الشناوي حارس الفراعنة، بالشوط الثاني أمام جزر القمر.





وكان محمود جنش شارك بدلًا من حارس الأهلي، في الشوط الثاني بالمباراة التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الفراعنة برباعية نظيفة بالتصفيات الإفريقية.





وأكد طاهر خلال تصريحات إعلامية، أن سبب تغيير الشناوي، بعدما شعر بالإصابة ببعض الآلام، وفضل عدم استكمال اللقاء لعدم تفاقم إصابته.





وأضاف: محمد الشناوي شعر بآلام خفيفة في لقاء أمس، عقب نهاية الشوط الأول، وفور إبلاغنا فضلنا إراحته ونزول جنش، لعدم تفاقم إصابته خاصة أن الفراعنة تقدموا بأربعة أهداف خلال الشوط الأول".





وتأهل المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون العام المقبل، عقب تصدره مجموعته، فيما تأهل جزر القمر باعتباره وصيف المجموعة.