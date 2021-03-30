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الولايات المتحدة تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين بقيمة 596 مليون دولار

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:59 م
اللاجئين السوريين
اللاجئين السوريين
وكالات
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تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين بقيمة 596 مليون دولار، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

وفي سياق آخر، خصص بنك الائتمان الألماني لإعادة الإعمار والتنمية (KFW)، 100 مليون يورو لتعليم الأطفال السوريين اللاجئين في تركيا.

 

وأفاد البنك بأنه صدق بتكليف من الاتحاد الأوروبي، على عقد تمويل مع وزارة التعليم التركية لصرف 100 مليون يورو من أجل المرحلة الثالثة من مشروع "التعليم من أجل الجميع في أوقات الأزمة".

 

ولا تتحمل البنية التحتية القائمة في تركيا تغطية التزايد في الحاجة للتعليم بسبب نقص أعداد المدارس.

 

وخصص الاتحاد الأوروبي 405 ملايين يورو من أجل البنية التحتية المدرسية في تركيا بهدف بناء 340 مدرسة ورياض أطفال.

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مساعدات إنسانية سوريا الولايات المتحدة اللاجئين السوريين

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