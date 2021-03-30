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مارسيليا يدرس فرض عقوبات تأديبيه على لاعبيه بسبب حفل غير قانوني

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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يدرس الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي على معاقبة إثنين من أبرز نجومه بول ليرولا وليوناردو باليردي بعد أن حددت الشرطة هويتهما في حفل غير قانوني في إحدى المقاطعات الإسبانية.

قالت المصادر: "من الممكن أن تكون هناك عقوبة، لكنها تجنبت الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الموضوع".
وبحسب صحيفة لا بروفانس المحلية، فإن المدير الفني للفريق، الأرجنتيني خورخي سامباولي، لم يرق له سلوك لاعبيه على الاطلاق.
 
وأقيم الحفل غير القانوني، الذي كشفته صحيفة دياري آرا الكاتالونية، في حديقة شاليه بحضور 33 شخصاً، وهو رقم يتجاوز القيود المفروضة من السلطات الكاتالونية، التي تقصر اللقاءات المفتوحة على 6 أشخاص.
وأشارت قوات الشرطة إلى أن ليرولا هو منظم الحفل، واتهمته بارتكاب جريمة مزعومة تتعلق بعصيان السلطات لعدم السماح لرجال الأمن بدخول المنزل عندما طالبوا بذلك.
ومن جانبه، صرح اللاعب الإسباني للصحيفة الكاتالونية بأن الحفل كانت في الواقع "عشاء لستة أشخاص".

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