الاتحاد البولندي يعلن إصابة بعض لاعبي المنتخب بكورونا قبل مواجهة إنجلترا

أعلن المتحدث باسم الاتحاد البولندي جاكوب كفياتكوفسكي عن إصابة اثنين من لاعبي المنتخب البولندي بعدوى فيروس كورونا ، وذلك قبل المواجهة المقررة أمام نظيره الإنجليزي غدا الأربعاء ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.





وأوضح كفياتكوفسكي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء أن الفحوص كشفت إصابة جريجورش كريتشوفياك لاعب لوكوموتيف موسكو الروسي وكاميل بياتكوسكي لاعب راكوف تشيستوخوفا البولندي.





ويفتقد المنتخب البولندي بالفعل جهود النجم روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الذي تعرض لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة المنتخب أمام أندورا أمس الأول الأحد.





ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة التاسعة في التصفيات برصيد ست نقاط ويليه منتخبا بولندا والمجر برصيد أربع نقاط لكل منهما.