مبادرة هنجملها.. سعفان ومحافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يزرعون أشجار الزيتون

شارك وزير القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات ومحافظ الشرقية اللواء ممدوح غراب، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بزرع أشجار الزيتون داخل مقر الجامعة، فضلا عن زراعة أشجار الزيتون في منطقة وادي الملاك ضمن مبادرة "هنجملها" بمشاركة ياسمين فريد خميس رئيس مجموعة شركات النساجون الشرقيون،وذلك على هامش زيارة الوزير لمحافظة الشرقية لتسليم وثائق التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة من عمال الزراعة.





وقال الوزير: إن المبادرة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، مما له أثر بالغ على تحسين البيئة ونشر نوع من أنواع الطاقة الإيجابية بين الناس، مشجعا الشباب المشاركين في هذه المبادرة على الاستمرار، ذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة، وأحمد عبد الهادي وكيل المديرية ، والمهندس محمد سعيد قبطان ، منسق عام المبادرة.