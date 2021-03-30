الحزب العربي يعلن تأييده الكامل لتصريحات السيسي عن المياه

أعلن الحزب العربي للعدل والمساواة قادة واعضاء تأييدهم المطلق لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في كل ما يخص الحفاظ على مصالح الشعب المصري.





وأكد الحزب وقوفه و دعمه لكافة القرارات التى تراها القيادة السياسية في التعامل مع الموقف الراهن.

كما يحرص الحزب على إقرار السلام الدائم كعادة مصر دائما و ابدا لاستقرار المنطقة.





وتابع: إذ ندعوا جموع الشعب المصري للوقوف خلف القيادة السياسية صفا واحدا لتحقيق الأمن والسلم الداخلي والإقليمي والدولي. و نؤكد حرص مصر الدائم على التفاوض و الحلول السلمية و الدبلوماسية للوصول إلى حل عادل و شامل بشأن قواعد ملء و تشغيل سد النهضة.



