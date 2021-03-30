Advertisements

الحزب العربي يعلن تأييده الكامل لتصريحات السيسي عن المياه

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
Advertisements
أعلن الحزب العربي للعدل والمساواة قادة واعضاء تأييدهم المطلق لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في كل ما يخص الحفاظ على مصالح الشعب المصري. 

وأكد الحزب وقوفه و دعمه لكافة القرارات التى تراها القيادة السياسية في التعامل مع الموقف الراهن.
كما يحرص الحزب على إقرار السلام الدائم كعادة مصر دائما و ابدا لاستقرار المنطقة. 

وتابع: إذ ندعوا جموع الشعب المصري للوقوف خلف القيادة السياسية صفا واحدا لتحقيق الأمن والسلم الداخلي والإقليمي والدولي. و نؤكد حرص مصر الدائم على التفاوض و الحلول السلمية و الدبلوماسية للوصول إلى حل عادل و شامل بشأن قواعد ملء و تشغيل سد النهضة.

أخبار تهمك

برشلونة يصدر بيان عاجل بشأن كوتينيو

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

شاهد| أبواق السفن تقاطع حديث السيسي.. والرئيس: ما إحنا فرحانين باردو

منذ ساعة و نصف

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم ريال مدريد يواجه عقوبة السجن

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 16 ساعة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ يوم

عاجل.. صدام ناري بين لابورتا وكومان

منذ ساعة و 25 دقيقة

تعليق جديد من "السيسي" عن حادث قطاري سوهاج (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

منذ ساعة و 21 دقيقة

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:04 م

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

09:04 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان