مستشار قناة السويس: طاقم السفينة البنمية "منفذوش مطالبنا" في التحقيقات (فيديو)

قال المستشار سعيد شعيشع، مستشار هيئة قناة السويس، إنه توجه لقناة السويس يوم الجمعة الماضية لتولي التحقيق في السفينة الجانحة، وسيتم تطبيق كافة المعايير الدولية في التحقيقات، لكون هذه واجهتنا أمام العالم ولابد أن يكون هناك شفافية ويطلع الجميع على التحقيقات.





وأضاف "شعيشع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم مراجعة إجراءات السفينة قبل وأثناء وبعد الحادث، معقبًا: "طلبنا من مالكي السفينة 8 مطالب لم ينفذوا مطلب واحد منها، وهذا يُشير إلى أنهم عندهم مشكلة"، موضحًا أن الشركة مأجرة السفينة، والشركة المشغلة هي المسئولة على الطاقم وتنفق على السفينة، لافتًا إلى أن وجود مالك ومشغل للسفينة يجعل هناك مشكلة في التحقيقات.



