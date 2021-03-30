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مستشار قناة السويس: طاقم السفينة البنمية "منفذوش مطالبنا" في التحقيقات (فيديو)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المستشار سعيد شعيشع، مستشار هيئة قناة السويس، إنه توجه لقناة السويس يوم الجمعة الماضية لتولي التحقيق في السفينة الجانحة، وسيتم تطبيق كافة المعايير الدولية في التحقيقات، لكون هذه واجهتنا أمام العالم ولابد أن يكون هناك شفافية ويطلع الجميع على التحقيقات.

وأضاف "شعيشع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم مراجعة إجراءات السفينة قبل وأثناء وبعد الحادث، معقبًا: "طلبنا من مالكي السفينة 8 مطالب لم ينفذوا مطلب واحد منها، وهذا يُشير إلى أنهم عندهم مشكلة"، موضحًا أن الشركة مأجرة السفينة، والشركة المشغلة هي المسئولة على الطاقم وتنفق على السفينة، لافتًا إلى أن وجود مالك ومشغل للسفينة يجعل هناك مشكلة في التحقيقات.

وتابع، أن السفينة وقع لها حادثتين من قبل، مشددًا على أن الكراكات عملت بحرفية شديدة، مؤكدًا أنه لأول مرة في تاريخ الحوادث البحرية يتم تعويم السفينة بكامل حمولاتها دون أي خسائر.

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