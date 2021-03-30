رئيس هيئة سلامة الغذاء: اجراءات تنسيقية للاسراع في تسجيل المنتجات الجديدة

قال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء أنه منذ استعار الطلب علي المكملات الغذائية التي تساعد علي رفع المناعة تأثرا بجائحة كورونا ارتفع معدل تقديم طلبات تسجيل المكملات الغذائية ليصل الي 1200 طلب مشيرا الي أن الهيئة قد قامت بتسريع اجراءات التسجيل لتصل الي 3.3 تسجيلة في اليوم , جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء و الشعبة العامة لتجارة الأدوية .





وأشاد منصور بقائمة المقترحات التي وضعتها الشعبة لتنمية الاستثمارات في مجال صناعة المكملات الغذائية و التي تضمنت التنسيق بين اتحاد الغرف التجارية و الهيئة لانهاء كافة الأوراق المطلوبة للتسجيل داخل اتحاد الغرف التجارية قبل ارسالها للهيئة و ووضع معايير انضمام الشركات للشعبة بناءا علي المعايير التي تحددها الهيئة واتخاذ كافة الاجراءات التنسيقية لتسهيل و انهاء تسجيل المنتاجات الجديدة .





ومن جانيه قال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن العالم شهد ظروف استثنائية منذ الموجة الأولي لانتشار جائحة كورونا بما فرض متطلبات صحية جديدة ليس فقط على ما يتم تداوله من أغذية، وإنما ايضا خلق طلب متزايد علي المكملات الغذائية و منتجاتها لما تشكله من أهمية لرفع قدرات الجهاز المناعي لمواجهة المخاوف الصحية العالمية بما خلق سوقا واعدا لهذا النوع من المنتجات .





وأكد علي أهمية التنسيق المستمر الذي يتم بين اتحاد الغرف التجارية و هيئة سلامة الغذاء للتوفيق بين الضرورة الملحة لهذا النوع من المنتجات وبين التأكد من تطابق توفير منتج عال الجودة ومتطابق مع المواصفات الاشتراطات الصحية والتشريعية لتداولها بالأسواق في ضوء الطلب المتزايد عليها .





وأضاف أن اللقاء يأتي في اطار تكامل المجهودات بين مؤسسات الدولية من صانع قرار وتاجر لضمان استقرار أوضاع الأسواق وعدم لجوء المستهلك من دون وعي لمنتجات قد تضر به , وتناول اللقاء توضيح كافة الشروط اللازم اتباعها لتداول تلك المكملات الغذائية .

ومن جانبه توقع الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة لتجار للادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تستحوذ المكملات الغذائية على نحو من 25 الى 30% من حجم استثمارات صناعة الدواء خلال الفترة القادمة .





وأشادعوف بالدور بالتسيهلات التى قدمتها هيئة سلامة الغذاء خاصة مع بدء جائحة كورونا ،حيث بلغ عدد الشركات التى تقوم بانتاج المكملات الرافعة للمناعة"فيتامين سي" 4 شركات فقط ،وقد قامت الهيئة بتسهيل اجراءات تسجيل الشركات بحيث اصبح يتم التسجيل خلال 6 شهور فقط،وبلغ إجمالي عدد الشركات المنتجة نحو 30 شركة، وتم تسجيل 1267 مكمل غذائي خلال عامين ، و انتاج كميات كبيرة من المكملات الغذائية لتلبية الطلب الكبيرعليها،وفتح باب التصدير للمكملات للأسواق الخارجية .





وأشاد عوف بالتعاون مع كلا من هيئة سلامة الغذاء وهيئة سلامة الدواء لتوفير أدوية بروتوكول كورونا، لافتا الى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية، يكفي حتى 12 شهرا، ولا يوجد نقص في أي دواء.





وطالب عوف هيئة سلامة الغذاء بتشكيل لجنة مشتركة مع الشعبة تنعقد بشكل شهري لحل اي وتذليل العقبات وتشجيع الاستثمارات.