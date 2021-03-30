خبير أسواق المال العالمية يبرز الأسباب الخفية وراء هبوط سعر الذهب





وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن هناك تقارير عالمية تثبت تخلي كبير من الصناديق عن حيازة الذهب خلال هذا العام نتيجة للإستثمار في الأدوات الاخري مما تسببت في هذا الهبوط بعكس العام الماضي حيث حقق ارتفاعات كبيرة





ونصح الخبير بالتخلي عن بتكوين مراكز شرائية في الفترة الحالية والإنتظار بضع من الوقت .





وأشار الخبير ، الي أن الذهب لايمكن أن يفقد بريقه للأبد حيث أنه قد هبط من 1919 الي 1070 دولار عاد الي 2077 دولار ، مضيفاً أن توجهات المحافظ هي التي تفرض ارتفاع وانخفاض سعر الذهب ، وحتي الأن الذهب في مزيد التراجع ولاننصح بالشراء حيث أن التمركزات هي عند الأسفل بمستوي الـ 1675 وهو تمركز شراء ، وفي الغالب سيتم كسرة ، أما التمركزات فغالباً ستكون في مستوي 1600 دولار.

قال أحمد نجم رئيس قسم الأبحاث في أوربكس وخبير أسواق المال العالمية، أن اسباب تراجع الذهب منذ بداية العام وحتي الأن هو إتجاه المستثمرين لأدوات إستثمارية أخري تحقق عائد أكبر من الدهب ولم تنتهي تلك العوامل بعد ، ومازالت مستمرة ومازال هناك توقعات بكسراً من التراجع مبدئيا عند مستوي 1660 دولار وكسرها يؤدي للوصول الي مستوي 1620 دولار ، وهذا المستوي الأول ، ونادرا ما يحدث تمركزات شرائية في هذه المستويات .