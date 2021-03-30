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محافظ أسوان ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة يفتتحان مكتبة دار المعارف بعد تطويرها

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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في إطار دعم المحافظة للأنشطة الفكرية والثقافية أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس إتحاد الناشرين المصريين،


وتناول اللقاء وضع تصور عام لتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة في مجال الإعلانات لخلق موارد مالية بتعظيم الإستفادة من المواقع والزوايا الجمالية لمدينة أسوان، بجانب منح تخفيضات لإصدارات الكتب من مؤسسة دار المعارف للمكتبات بالمدارس وأيضًا العاملين بالهيئات الحكومية، مع إعطاء فرصة للتقسيط المريح في هذا الإتجاه،


ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على تقديره للصحافة الوطنية الصادقة والتي تعكس آمال ومتطلبات المواطنين مع إبراز ما يتم من منجزات غير مسبوقة لبناء مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى أن الصحافة والإعلام هما أحد الوسائل الهامة لمعاونة الأجهزة التنفيذية من خلال تسليط الضوء على المشاكل والإحتياجات الجماهيرية بالمصارحة والمصداقية الكاملة مما يسهم فى إيجاد حلولًا مناسبة لها،


وعقب ذلك قام محافظ أسوان ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس مؤسسة دار المعارف بإفتتاح أعمال التطوير والتحديث لمكتبة دار المعارف، وأشاد أشرف عطية بالمظهر اللائق المشرف الذى ظهرت عليه دار المعارف عقب إجراء أعمال التطوير بها لتكون إضافة هامة ونموذجية لأبناء المحافظة من القراء ومحبى الفكر والثقافة لتحقيق الإستثمار الأمثل لمقتنيات ومحتويات الدار،


مقدمًا شكره لمسئولى دار المعارف على الخصومات التي أقرتها لمختلف إصداراتها والتي تصل إلى 50 % ضمن المبادرة التي أطلقتها مؤخرًا تحت شعار ( أسرة تقرأ.. أمة تنهض ) وضمن برنامج التطوير الذى تقوم به المؤسسة العريقة بفروع مكتباتها على مستوى الجمهورية،


والجدير بالذكر بأن فعاليات إفتتاح أعمال تطوير مكتبة دار المعارف بأسوان والتي تعد واحدة من أكبر مكتبات الدار وتخدم شريحة كبيرة من القراء قد شهدت الإعلان عن تدشين ملتقى الناشرين المصريين والعرب والذي يهدف لفتح مزيد من قنوات التواصل بين الناشرين المصريين وأشقائهم العرب حيث سيشارك فى الإحتفال نحو 100 ناشر مصرى، إضافة إلى أكثر من ٢٠ ناشر عربى بأحدث ما صدر لديهم لتضم مكتبة دار المعارف فرع أسوان عشرات الآلاف من أهم الإصدارات العربية في مختلف المجالات،


كما قدمت دارالمعارف لزوارها بمناسبة الإفتتاح خصومات هائلة لطلاب الجامعة والبحث العلمي، وشهدت فعاليات الإفتتاح أيضًا تقديم فقرات غنائية وفنية لفريق " أفرو جيت الموسيقي " بقيادة الفنان خالد عاطف، بجانب مشاركة طلاب كليات الإعلام والآداب والتربية في تنظيم الحفل كمتطوعين لخدمة الثقافة وللتوعية بأهمية دورها في النهوض بالمجتمعات.
محافظ أسوان ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة يفتتحان مكتبة دار المعارف بعد تطويرها
محافظ أسوان ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة يفتتحان مكتبة دار المعارف بعد تطويرها
محافظ أسوان ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة يفتتحان مكتبة دار المعارف بعد تطويرها
محافظ أسوان ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة يفتتحان مكتبة دار المعارف بعد تطويرها
محافظ أسوان ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة يفتتحان مكتبة دار المعارف بعد تطويرها
محافظ أسوان ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة يفتتحان مكتبة دار المعارف بعد تطويرها
محافظ أسوان ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة يفتتحان مكتبة دار المعارف بعد تطويرها
محافظ أسوان ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة يفتتحان مكتبة دار المعارف بعد تطويرها
محافظ أسوان ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة يفتتحان مكتبة دار المعارف بعد تطويرها
محافظ أسوان ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة يفتتحان مكتبة دار المعارف بعد تطويرها

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