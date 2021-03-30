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نشرة حوادث الفجر: دفاع طفلة المعادي يطالب بإعدام المتهم.. والقاضي: الوعي أهم من التشديد

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

ننشر أقوال المصابين من عقار جسر السويس المنهار

استمعت نيابة حوادث شرق الكلية لأقوال المصابين في انهيار عقار بجسر السويس، والذي أسفر عن مصرع ٢٤ شخصا، وإصابة ٢٥ آخرين. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

دفاع الطفلة ضحية متحرش المعادي يطالب بالإعدام والقاضي يرد: الوعي أهم من التشديد

التمس المدعي بالحق المدني من رئيس الدائرة رقم 24 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس والحاضر عن المجني عليها الطفلة في واقعة التحرش المتهم فيها محمد جودت في لمعادي بتطبيق أقصى عقوبة على المُتهم.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المتهم بالتحرش بطفلة المعادي للمحكمة عن علاقته بأولاده: بعاملهم أحسن معاملة

سأل رئيس الدائرة رقم 24 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي عن علاقته بأولاده. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قتلته بسكين..التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل سائق على يد سيدة بالهرم..والسبب: علاقة محرمة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل سائق على يد سيدة داخل شقته بالهرم، أنه نشب خلاف بين المتهم والمجني عليها لاقامة علاقة محرمة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ضبط أب عذب ابنه وأصابه باشتباه نزيف في المخ بالدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يتحدث عن قيام أب بالتعدى على نجله وإحداث إصابات به وحروق. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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