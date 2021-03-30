اختيار قها لتنفيذ منظومة تراخيص واشتراطات البناء الجديدة بالقليوبية

أعلنت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها بمحافظة القليوبية، انه وقع اختيار وزارة التنمية المحلية على مدينة قها، للبدء التجريبي لتطبيق منظومة تراخيص والبناء الجديدة بمحافظة القليوبية، ضمن 27 مركز ومدينة على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يجرى بدء تطبيق المنظومة الجديدة بها تجريبيا خلال الفترة المقبلة.



أوضحت فوزي في تصريحات صحفية اليوم، أن المركز التكنولوجي المطور الجديد بالمدينة، سيكون باكورة تطبيق المنظومة الجديدة بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة بنها، مشيرة أنه من المقرر البدء في تدريب العاملين على تطبيق المنظومة خلال المرحلة المقبلة، مع الإعلان عن النظام الجديد لتراخيص واشتراطات البناء، لبدء التعامل مع الجمهور وفق المنظومة الجديدة.



أشارت فوزي، أنها تلقت يرافقها مديرة المركز ومدير الإدارة الهندسية على دورتين حول التطبيق، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومركز التنمية المحلية بسقارة للتاهيل لتطبيق المنظومة بالتعاون مع كلية هندسة بنها، وجرى التدريب البرنامج الإليكتروني الجديد لإصدار تراخيص البناء والتي من المقرر أن يكون لها الأثر في تسهيل إجراءات الحصول على رخض البناء، ومواجهة البناء العشوائي، وتنظيم الشوارع، والحد من مخالفات البناء، وتعلية الأدوار والتي جرى السيطرة عليها حاليا من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء.



وقالت فوزي إن الدولة تسعى من خلال المنظومة الجديدة للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين مع عدم الإضرار بالمواطنين في هذا الملف الهام، مشيرة أن المنظومة تهدف إلى التسهيل والتيسير على المواطنين، وهو ما جرى مراعاته في إجراءات التراخيص الجديدة، بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران على أرض المحافظة، وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.



وأضافت فوزي، أن الحكومة تسعى لتطبيق الإجراءات والضوابط الجديدة بكل دقة ويسر عند البدء في تنفيذ المنظومة على أرض الواقع، لضمان نجاحها وعدم حدوث أية شكاوى أو مشاكل، وتوفير كافة الردود اللازمة للمواطنين على أي استفسارات تخص تراخيص البناء، مشيرة أنه جرى توفير التدريب للعاملين التنفيذيين في المركز على المنظومة الجديدة، والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمركز التابع للمدينة، لتسهيل التطبيق بعد انتهاء تدريب العاملين على المهام التي ستوكل إليهم ليكونوا على دراية كاملة بالإجراءات الجديدة، للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة.