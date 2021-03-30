السيطرة على حريق بفدان من قصب السكر في نجع حمادي



وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، يفيد السيطرة على حريق نشب في فدان من القصب، بقرية حمره دوم، بنجع حمادي شمال المحافظة، حيث تم انتقال سيارات الإطفاء، بإشراف النقيب جمال الشافعي، وتمام السيطرة والتبريد قبل امتداد الحريق للمناطق المجاورة.



تمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة الحماية المدنية، برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب في فدان من القصب، بقرية حمره دوم، خلف نقطة الشرطة، بنجع حمادي شمال المحافظة.