أبرزها الموافقة على مشروع قانون الموارد المائية.. ماذا حدث بجلسة البرلمان اليوم الثلاثاء؟

• البرلمان يقف دقيقة حداد على روح النائبة فرحة الشناوي



• البرلمان يحيل 23 اقتراح برغبة لـ "الحكومة" لاتخاذ اللازم لما ورد فيها من توصيات



• رئيس "البرلمان" يطالب النواب بحسم الجدل حول مواد القوانين داخل اللجان حفاظًا على وقت الجلسه





وقال "جبالي" موجهًا حديثه للنواب، إن هذه الخلافات كان يمكن حسمها داخل اللجنة، موضحًا أنها أمور فنية ولا يستدعي الأمر مناقشتها بالجلسة العامة.



• "جبالي" يطالب النواب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء الكورونا



طالب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، جميع النواب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات لمواجهة فيروس كورنا المستجد، متابعا: " نبهت من قبل وقد حذرًّ زملائكم من خطورة الفيروس اللعين.



• النواب يوافق على ضوابط استخدام مياه الصرف الزراعي فى الري



وافق مجلس النواب، على نص المادة (93) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والمتعلقة بضوابط إستخدام مياه الصرف الزراعى فى الري، بعد إقتراح النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل المادة.



واشترطت المادة الحصول على ترخيص من وزارة الري والموارد المائية وموافقة وزارة الصحة والسكان لرى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.



• البرلمان يوافق على تخفيض رسوم المياه بالمزارع السمكية



وافق مجلس النواب على تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمشروع قانون الموارد المائية والرى من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وذلك بناءً على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.



• "النواب" يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري في مجموعه



وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الموارد المائية والري، في مجموعه، وتأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.



• رفع الجلسة العامة للبرلمان



رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون الموارد المائية والري، في مجموعه، وتأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.



شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على مشروع قانون الموارد المائية والري في مجموعه."الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بالوقوف دقيقة حداد علي روح النائبة فرحة الشناوي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، والتي وافتها المنية أمس الإثنين.وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إلي ما انتهت إليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، في جميع الاقتراحات برغبات المقدمة من الأعضاء، ووافق المجلس إلي إحالتها إلي الحكومة لاتخاذ اللازم لما ورد فيها من توصيات.طالب المستشار حنفي جبالي النواب، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الموارد المائية والري، بحسم أي جدل حول مواد القوانين داخل اللجان النوعية حتى لا يؤثر ذلك على وقت الجلسة العامة ويطيل وقت المناقشات.