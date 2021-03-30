8 أبريل.. نقابة المحامين تعقد حفل تأبين الراحل الأستاذ سيد عبدالغني





تعقد نقابة المحامين المصرية، برئاسة رجائي عطية نقيب المحامين، بالتعاون مع ـ آل عبدالغني ـ عائلة الفقيد الأستاذ سيد عبدالغني، أمين صندوق نقابة المحامين، حفل تأبين للفقيد، وذلك يوم الخميس الموافق 842021، في مقر النادي النهري للمحامين بالمعادي؛ في تمام الساعة السادسة مساءً.



وجدير بالذكر أن الراحل الأستاذ سيد عبدالغني، أمين صندوق النقابة، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب الناصري، قد وافته المنية في يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021.



وشيعت جنازة الراحل من مسجد السيدة نفيسة، وتقدم المشيعين نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.