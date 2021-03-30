تدريبات خاصة في مران الزمالك استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر





وقسم باتريس كارتيرون اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وتضمن المران المرور من بين الحواجز ثم التسديد على المرمى مرة بالقدم اليمني والآخرى بالقدم اليسرى.





وشهد المران تألق كل من أشرف بن شرقي وطارق حامد ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” ومروان حمدي وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وحميد أحداد، بجانب تألق ثنائي حراسة المرمى محمد عواد ومحمود عبد الرحيم “جنش”





وقام أوليفيرا بتدريب “جنش” على زيادة سرعة رد الفعل في الكرات القريبة من المرمى، والتي درب عليها الحراس في الأيام الماضية.





ويعد مران اليوم هو الأول لجنش تحت قيادة البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى بالفريق حيث تواجد مع منتخب مصر في الأيام الماضية.





وأجرى الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة بين لاعبي الفريق ضمت الأولى شيكابالا والأخرى أشرف بن شرقي.





وحرص كارتيرون على إيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين في بعض التحركات، واللعب من لمسة واحدة.





ويحل الزمالك ضيفا على فريق المولودية الجزائري في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في الثالث من أبريل.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وحدة تدريبية للاعبين بالتسديد على المرمى، خلال المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.