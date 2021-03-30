Advertisements

قبل ظهوره للنور .. بوادر اعتراض على برنامج دعم الصادرات الجديد

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:40 م
نيفين جامع
نيفين جامع
محمد عصام
Advertisements
 

تستعد وزارة الصناعة لصياغة برنامج دعم الصادرات جديد ليبدأ تطبيقية مع موازنة العام المالي الجديدة 2021-2022، تتلاشى فيه أخطاء البرنامج السابق، الذي شهد تأخر في صرف المستحقات للمصدرين وتراكمت لدي صندوق دعم الصادرات، ولم تحقق الأموال التى تم صرفها زيادة المأمول منها في قيمة الصادرات.

 

والتقت وزيرة الصناعة نيفين جامع  بداية العام مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية  لتستعرض أمامهم ملامح البرنامج الجديد وتناقشهم معه بعدما قامت بتغييرات شاملة في أعضاء مجالس الإدارة.

 

وأكدت " جامع" خلال تصريحات سابقة أن ملامح البرنامج الجديد، سيركز الدعم على بعض الصناعات المستهدفة دون ذكر أسماء محددة، وأنه سيتم تقيمه سنويا وتحديد مدى تحقيقه المستهدفات، والتى على رأسها تحقيق نمو 10% من السنة الأولى لتطبيقة وتزيد إلى 15% و20% خلال السنوات التالية.

 

 

وحتى الآن لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية التى توضح آليات عمل البرنامج الجديد وطرق تنفيذه، ولكن هناك اعتراضات ظهرت عليه هو في طريقة صياغته النهائية من قبل وزارة الصناعة.



وقال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن برنامج دعم الصادرات الجديد لابد وأن يكون أكثر من برنامج لكل صناعة، وليس برنامج موحد يتم تطبيقة على جميع الصناعات.

 

وتابع: " لا يجوز وضع برنامج موحد يخدم كل قطاع في مصر... كل مجلس تصديره  وله خصوصياته واحتياجاته التي  تختلف عن المجلس الآخر، فمثلا قطاع الصناعات الغذائية يحتاج الأنفاق والاهتمام على عمليات التسويق، ولكن قطاع مثل الأثاث يحتاج التركيز بشكل أكبر على التوسع في المعارض.. لا يجوز أن يطبق برنامج واحد على الاثنين يمكن أن يحصلوا على نفس الأموال ولكن طريقة صرفها بشكل مختلف".

 
وحققت الصادرات المصرية  خلال أول 11 شهر من 2020 نحو 22.8 مليار دولار مقارنة 23.3 مليار دولار في 2019، وهي أرقام لم ترتقي لطموحات الرئيس السيسي الذي يستهدف زيادتها إلى 100 مليار دولار.


وطرحت وزارة الصناعة العديد من الآليات لسداد المتأخرات التصديرية عن الأعوام السابقة والتى توقفت عن سدادها،  من خلال 6 مبادرات وبلغ إجمالي المبالغ المنصرف خلالهم 21 مليار جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التجارة والصناعة صندوق دعم الصادرات دعم المصدرين برنامج دعم الصادرات

أخبار تهمك

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صدام ناري بين لابورتا وكومان

منذ أقل من ساعتين

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعة و 7 دقيقة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ يوم

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يصدر بيان عاجل بشأن كوتينيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 20 ساعة

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 17 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق جديد من "السيسي" عن حادث قطاري سوهاج (فيديو)

منذ ساعتين

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

التجارة والصناعة تستضيف الاجتماع الاول لصياغة النسخة الجديدة من برنامج "رد أعباء التصدير"

"مدبولى" يخضع لضغوط المصدرين وينهى أزمة الـ20 مليارا

عبدالحميد الدمرداش: "نصدر بـ25 مليار وعايزين نوصل في سنة 2025 إلى 55 مليار دولار"

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج تحفيز الصادرات

وزارة الصناعة: تطوير مكاتب التمثيل التجاري لتوفير الفرص التصديرية

"التصديري للصناعات الغذائية" يستعد لفتح أسواق 6 دول أفريقية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 م

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

03:04 م

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

09:04 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان