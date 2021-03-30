ضبط نجار أثناء تنقيبه عن الآثار فى نبروه

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من القبض على نجار أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بقرية آبستو التابعة لمركز نبروه.



وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ أحد المواطنين والذى يفيد بقيام شخص بالتنقيب عن الاثار.



و إنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نبروه لمكان البلاغ وتم ضبط أحمد ر ص 26 سنة نجار ومقيم آبستو دائرة مركز نبروه وبحوزته بعض أدوات الحفر وذلك أثناء قيامه بالحفر داخل منزله المكون من طابقين وبالمعينة تبين قيامه بحفر حفرة بعمق 3 متر قطر 3 متر.



بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالحفر بقصد التنقيب عن الآثارو تحرر عن ذلك المحضر رقم 1489 لسنة 2021 اداري مركز نبروه، وجار العرض على النيابة العامة