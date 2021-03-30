Advertisements

ضبط نجار أثناء تنقيبه عن الآثار فى نبروه

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
تمكن ضباط مباحث الدقهلية من القبض على نجار أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بقرية آبستو التابعة لمركز نبروه.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ أحد المواطنين والذى يفيد بقيام شخص بالتنقيب عن الاثار.

و إنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نبروه لمكان البلاغ وتم ضبط أحمد ر ص 26 سنة نجار ومقيم آبستو دائرة مركز نبروه وبحوزته بعض أدوات الحفر وذلك أثناء قيامه بالحفر داخل منزله المكون من طابقين وبالمعينة تبين قيامه بحفر حفرة بعمق 3 متر قطر 3 متر.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالحفر بقصد التنقيب عن الآثارو تحرر عن ذلك المحضر رقم 1489 لسنة 2021 اداري مركز نبروه، وجار العرض على النيابة العامة

أخبار تهمك

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 17 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. صدام ناري بين لابورتا وكومان

منذ أقل من ساعتين

خبير: سد النهضة سيكون محصنا من أي ضربة عسكرية في هذه الحالة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يصدر بيان عاجل بشأن كوتينيو

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية نارية تهدي برشلونة نجما يحبه ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق جديد من "السيسي" عن حادث قطاري سوهاج (فيديو)

منذ ساعتين

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 20 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق ناري من الزمالك بشأن مباراة السلة أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ يوم

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 م

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

تزامنا مع محاكمته.. اعرف العقوبات المتوقعة لمتحرش المعادي

03:04 م

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

08:00 ص

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

09:04 ص

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان